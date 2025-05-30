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Синоптик назвала причину выпадения снега в Сибири в конце мая

Источник:
Sibnet.ru
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Снег 29 мая 2025 года в Красноярске
Фото: © мэрия Красноярска

Снег в регионах Сибири, выпавший в конце мая, связан с приходом арктического воздуха со стороны Северного Ледовитого океана, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Анна Лапчик на пресс-конференции в ТАСС.

За несколько дней до начала лета снегопады прошли в Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, Томской, Новосибирской и Иркутской областях, а также в республике Хакасия.

«Все мы с вами ощутили ухудшение погоды в последней пятидневнеке мая. Причиной стало очень сильное наступление арктического воздуха с бассейна Северного Ледовитого океана в южные регионы Западной Сибири», — сказала Лапчик.

Для конца мая температура была на 10 градусов ниже нормы, отметила Лапчик. Однако по итогам всего месяца температурный фон находится в пределах норм.

«Самый холодный день был позавчера в Кемеровской области — плюс 2, плюс 8 градусов. Характерной особенностью резкого похолодания стали очень низкие ночные температуры», —добавила синоптик.

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Жизнь #Погода #Кузбасс #Алтайский край #Красноярск #Новосибирск
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