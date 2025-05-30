Губернатора Кузбасса раскритиковали за намазанное углем лицо

Мазать лицо углем перед спуском в забой — шахтерская традиция, так губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснил, почему он специально разукрасил лицо.

Губернатор 27 мая опубликовал фото, как он и члены правительства посетили шахту «Южная». На снимках у всех лица измазаны углем, причем видно, что мазки нанесли специально.

«Зачем было мазать "туристам" лицо углём показушно… Сходил, засветился — молодец. Мазаться было явно лишним…», «Ну да, сплошная показуха. Лица измазаны, а сами чистые. Наших работяг сразу видно, лица чистые, а одежда грязная», — такие комментарии оставили жители региона под постом.

На прямой линии главу области спросили, что за угольный «грим» вдруг появился на лицах министров.

«Бригадир, кто-то из административно-технического персонала шахты обязательно приобщают к труду шахтера. <...> (Нас обмазывают углем) и не подчиниться шахтерам просто невозможно», — объяснил Середюк.

Он добавил, что делегация добиралась до места на монорельсе, затем пешком шла до конкретной лавы, где идет рубка. Они посмотрели, как работает проходчик, крепь, ленточный конвейер.