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Оползень стер с лица земли деревню в Альпах, откуда улетела корова

Источник:
Sibnet.ru
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Оползень уничтожил деревню Блаттен в швейцарских Альпах, сообщил ее мэр Маттиас Белвальд. Из населенного пункта успели вывезти всех жителей, включая корову Лони, ставшую звездой в Сети благодаря способу эвакуации.

«Мы потеряли нашу деревню», — цитирует The Guardian Белвальда. Затоплено или разрушено около 90% Блаттена.

На населенный пункт обрушился ледник Берч. По оценке специалистов, от ледника откололось более 3,5 миллиона кубометров породы, освободив энергию, эквивалентную давлению в 9 миллионов тонн.

Швейцарская национальная телерадиокомпания SRF показала кадры с беспилотника, демонстрирующие разрушения.

После того как сход лавины признали неминуемым, из опасной зоны вывезли около 300 жителей, 190 овец, 26 коров и 20 кроликов. 

Травмированную корову Лони вывезли на вертолете. Эти фото и видео завирусились в соцсетях.

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