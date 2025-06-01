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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ назвали скорое наступление России приговором для ВСУ

Источник:
The Washington Post
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Россия этим летом предпримет масштабное наступление на часть Донецкой области, остающуюся под контролем Украины, пишет обозреватель газеты The Washington Post Изобель Кошив со ссылкой на экспертов.

Главный удар в Донецкой области Россия планирует сопроводить меньшими по масштабу операциями в пограничных районах Сумской и Харьковской областей, чтобы «перегрузить» и без того воюющие на пределе передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ), приводит Кошев мнение военных аналитиков.

По словам обозревателя, украинские силы по-прежнему испытывают нехватку кадров и дефицит огневой мощи, «а значит, в ближайшие месяцы их ждут новые проблемы». «Россия же, наоборот, превышает целевые показатели по набору личного состава», — констатируют эксперты.

Не имея достаточно людей и техники для собственного наступления, Украина продолжит оборонительную стратегию. «Ключ к этой стратегии — постоянные поставки иностранного оружия, чего не гарантируют США», — отметила Кошив.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Мир
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