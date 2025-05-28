Массовое убийство подростков: что случилось в Байкальске?

Вечеринка в честь дня рождения обернулась массовым убийством. Подросток на даче в Байкальске зарезал четырех сверстников и устроил пожар, в котором погиб сам. Каковы возможные мотивы преступления?

Дачный дом сгорел в СНТ «Горный Байкал» в ночь на среду, 28 мая. На месте происшествия обнаружили пять тел.

Здесь компания подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечала день рождения. В какой-то момент 17-летний парень напал на остальных с ножом. Четверо скончались на месте. После поножовщины подозреваемый устроил пожар и в нем же скончался. По информации телеграм-каналов SHOT и Baza, он открыл газ и взорвал дом.

По предварительным данным, двоим погибшим было по 14 лет, одному — 13 лет, девочке — 16 лет.

Еще четверо из находившихся в доме в момент поножовщины выжили. Состояние троих из них не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей. Один подросток с ранениями шеи находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его транспортируют в Иркутск.

На вечеринке были еще дети, которые разошлись по домам. По неофициальным данным, пятеро, в том числе именинница.

Что привело к трагедии

«Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление», — сказал мэр Байкальска Василий Темгеневский в видеообращении.

Телеграм-каналы Mash и Baza распространили видео, предположительно, с этого мероприятия. На столе у подростков были три бутылки водки, две джина, алкогольные коктейли и крепкое пиво, лапша и пюре быстрого приготовления, чипсы.

По некоторым данным, 17-летний подозреваемый напился и стал домогаться 14-летнюю девочку, за нее вступились другие участники вечеринки. Это и стало причиной конфликта.

Версию о том, что парень был отвергнут девушкой из этой компании, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов без подробностей сообщил, что подростки были объединены в сообщество. «Дети объединены были пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс, и здесь вызывает ряд вопросов», — цитирует министра ТАСС.

Реакция властей

По факту массового убийства СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), и части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Также возбуждено дело по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий). Следователи выяснят, кто продал несовершеннолетним алкоголь.

В Байкальске объявлен траур. Он продлится с 28 по 30 мая.