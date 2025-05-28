Лукашенко поручил вырастить картошку для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы ее хватило России.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Президент Белоруссии отметил, что необходимо «помочь братьям россиянам», а также указал, что это не благотворительность, так как республика получил за поставки картофеля «приличные деньги».

Президент Владимир Путин ранее удивился, что у славящейся своим картофелем Белоруссии могут быть проблемы с наличием этого продукта. Речь об этом зашла на встрече с представителями предпринимательских кругов.

Российский лидер отметил, что Лукашенко пожаловался ему о продаже всей картошки в Россию. Он также указал на необходимость наладить собственное производство картофеля, чтобы не допустить дефицита.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщило, что в целях бесперебойного снабжения картофелем в межсезонье увеличило площади посадки корнеплода под урожай 2025 года почти на 3 тысячи гектаров.