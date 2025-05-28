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SpaceX потеряла прототип Starship в ходе испытательного полета

Источник:
ТАСС
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Запуск корабля Starship
Запуск корабля Starship
Фото: Steve Jurvetson from Los Altos, USA / CC BY 2.0

Корабль Starship разрушился во время девятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX.

«Произошло быстрое незапланированное разрушение Starship. Специалисты изучают полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску», — приводит ТАСС сообщение SpaceX.

Ракета-носитель накануне стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был утерян. Была зафиксирована утечка топлива.

Вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы связи Starlink не удалось — во время полета дверь грузового отсека корабля не открылась до конца.

Предыдущие два запуска в январе и марте также завершились неудачей. Тем не менее, SpaceX не считает инцидент неудачей.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск пообещал в конце 2026 года запустить Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. Если полеты с роботами пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены на Красную планету в 2029 году.

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