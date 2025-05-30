Самозанятость в Сибири: возможности и инструменты для развития

В последние годы формат работы на себя стал особенно привлекательным для жителей Сибири: кто-то предлагает услуги по ремонту, кто-то преподает онлайн, кто-то печет торты на заказ. Возможностей море, особенно если знать, как правильно стартовать и какие инструменты использовать.

С введением налога на профессиональный доход (НПД) путь к легальной самозанятости упростился. Теперь достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», и можно официально оказывать услуги или продавать товары без открытия ИП.

Но с ростом спроса растет и потребность в грамотной организации процессов. Тут на помощь приходит сервис для самозанятых, который закрывает юридические и технические вопросы: от оформления договоров до получения оплаты.

Почему самозанятость актуальна именно в Сибири

Для многих сибиряков самозанятость становится настоящим спасением. В малых городах и селах найти стабильную работу непросто. При этом интернет, базовые навыки и желание работать открывают путь к собственному делу без вложений.

К примеру:

репетиторы из Томска и Новосибирска обучают школьников по Zoom;

мастера по маникюру из Барнаула принимают клиентов дома;

фрилансеры из Иркутска ведут соцсети для бизнесов по всей стране.

При этом доходы можно легализовать без сложных бухгалтерских отчетов и лишней бумажной волокиты.

С какими трудностями сталкиваются самозанятые

Несмотря на привлекательность формата, на практике возникают сложности:

Не все знают, как правильно оформлять взаимоотношения с клиентами и заказчиками.

Вопросы налогообложения и документооборота вызывают стресс.

Отсутствие платежных решений, особенно в удалённых районах, мешает оперативно получать деньги.

Также не всегда понятно, как искать клиентов, как выставлять чеки и что делать, если заказчик требует договор.

Как платформа может помочь

Современные цифровые решения уже закрывают эти проблемы. Например, «Консоль.Про» — платформа, которая помогает организовать процесс работы с самозанятыми на всех этапах:

создание и подписание договоров без визита в офис;

формирование чеков в «Мой налог»;

безопасные выплаты напрямую исполнителю;

хранение всех документов онлайн;

автоматическое подтверждение статуса самозанятого.

Это полезно не только для бизнеса, но и для самих специалистов, особенно когда заказы идут от компаний, которые не готовы работать «по-черному». Благодаря таким инструментам у исполнителя есть уверенность, что все будет по закону, а оплата поступит без задержек.

Где искать подработку и как масштабироваться

Для тех, кто уже зарегистрировался как самозанятый, важно не только оформить все правильно, но и найти заказы. Возможностей все больше: локальные маркетплейсы, онлайн-биржи, телеграм-каналы по профессии и все чаще крупные компании, которые массово привлекают внештатных специалистов.

Через платформы, подобные «Консоль.Про», можно подключаться к таким заказчикам: пройти короткий онбординг, подписать договор, выполнить задачу и получить оплату. Благодаря этому подработка для самозанятых становится безопасной.

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Особенно актуально это для студентов, мам в декрете и тех, кто живет в небольших городах и ищет гибкий формат занятости без переезда.

Сибирь постепенно превращается в регион с активной бизнес-средой для самозанятых. Люди находят способы зарабатывать на своих умениях, а бизнес — получать качественные услуги без лишних расходов. Чтобы этот процесс шел легко и законно, важно использовать надежные цифровые инструменты, автоматизирующие рутину и минимизирующие риски.

Платформы, такие как «Консоль.Про», становятся связующим звеном между специалистом и заказчиком независимо от того, где те находятся. А это значит, что возможности для роста есть у каждого, кто готов действовать.