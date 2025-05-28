Саудовская команда по Counter-Strike 2 Team Falcons в середине апреля объявила о покупке Ильи m0NESY Осипова. По словам инсайдеров, арабы побили все рекорды, выложив за игрока несколько миллионов долларов. Почему за него столько заплатили и за кого еще отдавали такие суммы?

Дебют 20-летнего россиянина за «Соколов» уже состоялся на IEM Melbourne. В ближайшее время ростер сыграет на BLAST Rivals, IEM Dallas и BLAST.tv Austin Major.

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Талант из Na’Vi: сколько стоил Илья

Осипов появился на профессиональной сцене в январе 2020 года, когда ему было всего 14 лет. Его подписали Na’Vi Junior (молодежный состав Natus Vincere). За них Илья играл до 2022 года и стал лучшим в команде, пока европейцы из G2 его не выкупили. По информации медиа, «Самураи» отдали за восходящую звезду 600 тысяч долларов.

Сам m0NESY изначально планировал запрыгнуть в основу «Рожденных побеждать». Но так как он играет на позиции снайпера, а в тот момент в Na’Vi блистал Александр s1mple Костылев, шансов на это не было. В итоге россиянин не прогадал, присоединившись к G2. В их составе он завоевал шесть трофеев, в том числе два кубка BLAST World Final, а также трижды входил в топ-10 лучших игроков мира по версии портала о Counter-Strike HLTV.

Все титулы в G2 Илья выиграл вместе с Николой NiKo Ковачем. За три года они стали друзьями, поэтому, когда в январе 2025 года босниец перешел в Falcons, Осипов отказался продлевать контракт с «Самураями». В попытках получить хоть какую-то выгоду руководство европейской команды решило отпустить m0NESY в стан «Соколов».

Получилось очень даже неплохо. Ведь, по данным Александра OverDrive Бирюкова, сделка обошлась в 2-2,5 миллиона долларов. Это сделало ее самой дорогой в истории CS.

Ранее рекордным был трансфер Дмитрия sh1ro Соколова из Cloud9 в Spirit в декабре 2023 года — 1,75 миллиона долларов.