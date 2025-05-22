Чертово колесо открыли на Ольхоне

Колесо обозрения открыли в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале, сообщила администрация поселения.

«Не было ничего торжественного, нам просто дали объявление, что работает, и все», — сказала «Ирсити.ру» сотрудница администрации Хужира.

Колесо высотой 28 метров установлено 28-метрового на территории гостевого дома «Матрешка», недалеко от священной скалы Шаманка. Билет стоит 500 рублей.

Аттракцион будет работать от отдельного генератора и на солнечных батареях.

Некоторые местные жители выступали против чертова колеса, указывая, что его установка меняет рельеф местности. Собственник объекта Василий Щербаков рассказывал местным СМИ, что спрашивал разрешения у шаманов, которые проводили обряды с духами Байкала.