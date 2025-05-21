Мошенники стали через Telegram похищать пароли от «Госуслуг»

Мошенники стали использовать телеграм-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах», сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации УБК МВД России Денис Костин.

«Они [мошенники] в настоящее время дошли до того, что у них даже есть какие-то свои телеграм-боты, <...> весь смысл которых заключается в том, что вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к "Госуслугам"», — сказал Костин на круглом столе в «Известиях».

По его словам, такие телеграм-боты регулярно блокируются, но аферисты создают новые. В дальнейшем для хищения денег мошенники используют схему с «безопасным» счетом и якобы спасением денег.

Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», нужно «успокоиться, пойти в ближайший МФЦ и заблокировать доступ, и сменить пароль», посоветовал представитель МВД.

Костин также рассказал, что жулики могут прикрепить фейковые документы в аккаунтах на портале «Госуслуги», чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов.