НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали через Telegram похищать пароли от «Госуслуг»

Источник:
«Известия»
432 2

Мошенники стали использовать телеграм-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах», сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации УБК МВД России Денис Костин.

«Они [мошенники] в настоящее время дошли до того, что у них даже есть какие-то свои телеграм-боты, <...> весь смысл которых заключается в том, что вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к "Госуслугам"», — сказал Костин на круглом столе в «Известиях».

По его словам, такие телеграм-боты регулярно блокируются, но аферисты создают новые. В дальнейшем для хищения денег мошенники используют схему с «безопасным» счетом и якобы спасением денег.

Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», нужно «успокоиться, пойти в ближайший МФЦ и заблокировать доступ, и сменить пароль», посоветовал представитель МВД.

Костин также рассказал, что жулики могут прикрепить фейковые документы в аккаунтах на портале «Госуслуги», чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов.


Еще по теме
Сервис для защиты от мошенников запустили на «Госуслугах»
Вынесен приговор поджегшей АЗС в Красноярске девушке
Прокуратура попросила 19 лет колонии для экс‑замглавы Генштаба РФ
Роскачество раскрыло схемы обмана в салонах сотовой связи
смотреть все
ЧП #Криминал #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин посетил Курскую область впервые после освобождения
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев
Лыжник Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет