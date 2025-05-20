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Бастрыкин заявил о помощи ИИ в раскрытии убийств Дугиной и Татарского

Источник:
Sibnet.ru
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Глава СК Александр Бастрыкин
Фото: © пресс-служба Петербургского международного юридического форума

Алгоритмы искусственного интеллекта помогли раскрыть резонансные преступления, заявил глава СК России Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Алгоритмы искусственного разума помогли раскрыть нам очень резонансные преступления - убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также (выявить) лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего Владимира Соловьева», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Но глава СК отметил, что ИИ в криминалистике можно применять только под жестким контролем человека.

«Искусственный интеллект можно применять только под жестким контролем человеческого разума. Перегружать искусственный интеллект и отодвигать следователя нельзя», — сказал он.

Блогер Владлен Татарский погиб в апреле 2023 года в результате теракта, совершенного Дарьей Треповой. Тогда в результате ЧП пострадало несколько десятков человек. Дочь известного российского философа Александра Дугина Дарья стала жертвой теракта 20 августа 2022 года, когда был взорван ее автомобиль.

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