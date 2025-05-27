Мир моды полон драм, интриг и неожиданных поворотов. Фильмы и сериалы о моделях не только заглядывают за кулисы гламурной индустрии, но и погружают зрителей в сложные человеческие судьбы.

В подборку вошли картины последних лет, которые показывают жизнь манекенщиц на подиуме и вне его. Эти истории о борьбе, амбициях и стремлении к свободе и самовыражению.

«Красная королева»

Россия/Украина, биография, 2016 год, 12 серий

В ролях: Ксения Лукьянчикова. Артем Ткаченко, Анатолий Руденко, Татьяна Чердынцева

Где смотреть: VK Видео, YouTube

Фото: © кадр из сериала «Красная королева»

Сериал «Красная королева» посвящен первой красавице Советского Союза Регине Збарской. Затронуты детские годы главной героини Зои (настоящее имя манекенщицы), ее первая жизненная трагедия, после которой она уехала в Москву и сменила имя.

Сериал — не только о личной драме Регины Збарской. Он отразил эпоху, показав жизнь столичного «Дома моды» и отношения Советского Союза с Западом.

Одна из фраз «Красной королевы» стала мемом: «И кто кому теперь не пара, Володенька». Так сказала Регина своей первой любви.

«Манекенщица»

Россия, драма, 2014 год, четыре серии

В ролях: Анна Михайловская, Риналь Мухаметов, Евгения Дмитриева

Где смотреть: PREMIER, Иви

Фото: © кадр из сериала «Манекенщица»

События в сериале разворачиваются в 1978 году. В Москву из провинции приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В столице она делает карьеру: от уборщицы в Доме Моделей до ведущей советской манекенщицы.

В сериале несколько любовных историй. Жизнь сводит героиню с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце красавицы.

Но сердце девушки отдано только одному. Чтобы влюбленным оказаться вместе, им предстоит совершить попытку побега из Советского Союза, преодолеть множество препятствий, пройти через испытания и потери.

«Коллекция»

Великобритания/Франция/США, драма, 2016 год, восемь серий

В ролях: Ричард Койл, Мэми Гаммер, Том Райли, Аликс Пуасон

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Коллекция»

Сериал «Коллекция» перенесет зрителей в конец 40-годов XX века, в послевоенное время.

В центре внимания оказывается парижский дом мод, который пытается восстановиться после унизительной фашистской оккупации. Теперь Франция решила тоже завоевать мир, но не насильственным способом, а путем красоты и обаяния.

Пока одни пытаются пережить потери, французские модельеры и красивые девушки готовы показать, что, несмотря на все беды и страдания, в мире все еще есть место для настоящей природной красоты, которую никакая война не сможет уничтожить.

«Топ-модель»

Дания, мелодрама, 2016 год

В ролях: Мария Палм, Эд Скрейн, Шарлотт Томашевска

Где смотреть: VK Видео

Фото: © кадр из фильма «Топ-модель»

Главная героиня фильма Эмма всю жизнь мечтала стать топовой моделью. Получив приглашение от известного агентства, она тотчас отправляется в Париж строить карьеру.

Во время фотосессии девушка знакомится с очаровательным фотографом Шейном, который тоже обращает на нее внимание. Несмотря на то, что на родине у Эммы остался молодой человек, она вступает в отношения с фотографом. Но модная индустрия начинает проверять девушку на прочность, и идеальная жизнь постепенно превращается в сущий кошмар.

«Топ-модель» показывает темную сторону гламурного образа жизни. По мере того как главная героиня добивается желанного успеха, она теряет собственное «я» и превращается в совершенно другого человека.

«Идеаль»

Франция, комедия, 2016 год

В ролях: Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломеи

Где смотреть: «Кинопоиск», «Кино1ТВ», Okko

Фото: © кадр из фильма «Идеаль»

Скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль» считает девушек всех стран неподходящими для рекламы. Для поисков идеальной модели он отправляется в Россию, где девушки обладают особой красотой и необъяснимой властью над людьми.

Жизнь гламурного вербовщика в России оказывается очень нервной и вредной для здоровья: он гуляет по всем московским ночным клубам, пьет водку и колесит по необъятным заснеженным просторам, чтобы найти нереальную красавицу.

Его веселые поиски заканчиваются, когда парижское начальство ставит выбор: умри или найди за неделю не рядовую модель, а сокровище, новое лицо «Идеаль».

«Цветок пустыни»

Великобритания/Франция, биография, 2009 год

В ролях: Лия Кебеде, Салли Хокинс, Крэйг Паркинсон, Мира Сьял

Где смотреть: RuTube, VK Видео

Фото: © кадр из фильма «Цветок пустыни»

Фильм рассказывает про модель Варис Дирие — уроженку Сомали, которую против ее воли выдали замуж в 13 лет. Варис сбегает из дома ради свободы, но судьба приготовила героине множество испытаний.

Когда Дирие приезжает в Лондон, где знакомится с доброй продавщицей Мэрилин, ее судьба начинает меняться: девушку замечает знаменитый фотограф. Один успешный контакт следует за другим, и Варис становится известной на весь мир.

«Цветок пустыни» основан на одноименной автобиографической книге Варис Дирие. Сомалийка не была первой темнокожей моделью, но прославилась общественной деятельностью: Варис поведала миру о своем тяжелом детстве, стала послом ООН и посвятила жизнь гуманитарной работе.

«Королева красоты»

Россия, мелодрама, 2015 год, 12 серий

В ролях: Карина Андоленко, Павел Прилучный, Настя Задорожная, Владимир Жеребцов

Где смотреть: Иви, «Смотрим»

Фото: © кадр из сериала «Королева красоты»

Сериал рассказывает о деревенской девушке Катерине Пановой (Карина Андоленко). Она стала лицом советской моды 60-х годов и первой манекенщицей, признанной на Западе.

По сюжету сериала «Королева красоты», в небольшой подмосковной деревне красавица Катя отвергает всех местных кавалеров и верит, что ей уготована иная судьба. Ее заветная мечта — стать манекенщицей и отправиться в Париж. После очередного скандала с родителями Катерина едет в Москву.

В столице героине помогает молодой успешный модельер Веня Кротов. За короткое время Катя становится ведущей манекенщицей Дома Мод. Но успеху восходящей звезды постоянно мешают обстоятельства и даже самые близкие люди.

«В плену у моды»

Индия, драма, 2008 год

В ролях: Приянка Чопра Джонас, Кангана Ранаут, Мугдха Годсе, Арбааз Кхан

Где смотреть: VK Видео

Мир моды и гламура манит к себе юных и еще невинных девушек со всех концов страны. У Мегхны Матхур, очаровательной девушки из Чандигартха, есть амбициозная мечта: стать не просто моделью, а первой среди первых.

Фото: © кадр из фильма «В плену у моды»

Героиня попадает в Мумбаи. Обратная сторона фэшн-индустрии шокирует ее: ей приходится сняться в рекламе нижнего белья, ходить на ненужные тусовки. Но девушка упорно движется к цели и достигает ее. Но, как оказалось, удержаться на вершине сложнее, чем забраться на нее.