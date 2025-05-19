Дочь вологодской чиновницы пригрозила неугодным отправкой на СВО

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой опубликовала в TikTok ролик, в котором пригрозила отомстить «фраерам» и отправить их в зону военной операции на Украине с помощью «мамы-мэра». Чиновница извинилась за поведение дочери.

На своей странице в TikTok 19-летняя дочь Шевцовой Ксения опубликовала видео, которое сопровождалось подписью с угрозой в адрес неназванного человека: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».

Ролик был выложен еще в октябре 2024 года, но привлек внимание широкой аудитории только 17 мая после того, как его выложил местный тренер по флорболу Юрий Акмазиков. Он назвал видео «провокационным и оскорбительным», поскольку в нем «ярко выражено неуважение к участникам СВО и всем тем, кому небезразлична судьба отечества».

«Мы всей семьей приносим искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу родину ценой своей жизни», — сказала Шевцова на видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

Она заявила, что с дочерью был проведен «серьезный разговор», отметив, что «дети совершают ошибки по глупости, по неопытности».

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — сказала Шевцова.

Шевцова возглавляет Нюксенский муниципальный округ Вологодской области с октября 2024 года. До этого она занимала должность заместителя главы Великоустюгского округа и одновременно возглавляла правовое управление этого муниципалитета.