Жители России стали экономить на ремонте и покупать старую мебель

Затраты россиян на ремонт сократились почти на треть, многие отказались от покупки новой мебели, говорится в результатах исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Более трети (37%) опрошенных отказались от дорогих импортных материалов. 29% респондентов сэкономили на дизайнерских проектах, а 19% обошлись без рабочих, решив делать ремонт собственными силами. 15% ограничились косметическим ремонтом, приводит «Российская газета» результаты исследования.

Поменялось и отношение россиян к обустройству жилья. 34% опрошенных заявили, что при ремонте отказались от покупки новых вещей в пользу старой мебели. При этом 24% из этой группы респондентов реставрируют старые вещи, купленные на ресейл-платформах, тем самым увеличивая их исходную цену в несколько раз.

Причины экономии — «сумасшедшие» банковские ставки по депозитам, считает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

Второй фактор — сокращение ввода жилья, что вызвано прекращением в середине 2024 года массовой программы льготной ипотеки, отметил Шестаков.