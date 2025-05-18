НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Жители России стали экономить на ремонте и покупать старую мебель

Источник:
«Российская газета»
172 0
Ремонт квартиры
Фото: © Sibnet.ru

Затраты россиян на ремонт сократились почти на треть, многие отказались от покупки новой мебели, говорится в результатах исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Более трети (37%) опрошенных отказались от дорогих импортных материалов. 29% респондентов сэкономили на дизайнерских проектах, а 19% обошлись без рабочих, решив делать ремонт собственными силами. 15% ограничились косметическим ремонтом, приводит «Российская газета» результаты исследования.

Поменялось и отношение россиян к обустройству жилья. 34% опрошенных заявили, что при ремонте отказались от покупки новых вещей в пользу старой мебели. При этом 24% из этой группы респондентов реставрируют старые вещи, купленные на ресейл-платформах, тем самым увеличивая их исходную цену в несколько раз.

Причины экономии — «сумасшедшие» банковские ставки по депозитам, считает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

Второй фактор — сокращение ввода жилья, что вызвано прекращением в середине 2024 года массовой программы льготной ипотеки, отметил Шестаков.

Еще по теме
Когда у должника могут отобрать единственное жилье
Насколько подорожают коммунальные услуги в 2025 году
Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдачи IT‑ипотеки
Россиян обяжут согласовывать сдачу квартиры с соседями
смотреть все
Экономика #Квадраты #Ремонт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Таксисты предупредили о троекратном росте цен
Зеленский объяснил, чего ждет от встречи с Путиным
Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
Обсуждение (0)
Картина дня
Рубио заявил о желании Трампа побыстрее встретиться с Путиным
Определен победитель «Евровидения‑2025». ВИДЕО
Рубио заявил о подготовке Россией требований для прекращения огня
Более трети россиян задумались о смене профессии
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
37
Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России
30
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
28
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
27
Зеленский объяснил, чего ждет от встречи с Путиным
26
Полпред заявил о закрытии проекта самолета «Байкал»