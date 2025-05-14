Митрополит призвал жителей Забайкалья помолиться о дожде

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий проводит молебны о ниспослании дождя и призывает жителей региона присоединиться к молитвам, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«Я обращаюсь за тем, чтобы жители нашего края помолились. И образ этих молитв размещен у нас на странице в нашей епархии. Каждый может эти молитвы читать. Ну а священнослужители, поскольку мы существуем в определенном порядке, обязаны это делать», — приводит обращения митрополит к забайкальцам пресс-служба.

Владыка подчеркнул, что молебен сам по себе не дает гарантию появления дождя, а дает «возможность увидеть реакцию Бога на состояние общества».

Чтения молитв о ниспослании дождя начались 11 мая, когда в Забайкалье ухудшилась пожароопасная обстановка — огонь подобрался вплотную к населенных пунктам Читинского округа. Молебны пройдут до 18 мая включительно. Домашние молитвы о ниспослании дождя можно найти на официальных ресурсах читинской епархии.

Режим ЧС на всей территории Забайкальского края действует с 7 апреля. По данным федеральной «Авиалесохраны», с 7 апреля по 12 мая потушено более 330 лесных пожаров. На 13 мая площадь возгораний составила 518 тысяч гектаров.