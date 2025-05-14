НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Митрополит призвал жителей Забайкалья помолиться о дожде

Источник:
Sibnet.ru
242 5
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае
Фото: © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий проводит молебны о ниспослании дождя и призывает жителей региона присоединиться к молитвам, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«Я обращаюсь за тем, чтобы жители нашего края помолились. И образ этих молитв размещен у нас на странице в нашей епархии. Каждый может эти молитвы читать. Ну а священнослужители, поскольку мы существуем в определенном порядке, обязаны это делать», — приводит обращения митрополит к забайкальцам пресс-служба.

Владыка подчеркнул, что молебен сам по себе не дает гарантию появления дождя, а дает «возможность увидеть реакцию Бога на состояние общества».

Чтения молитв о ниспослании дождя начались 11 мая, когда в Забайкалье ухудшилась пожароопасная обстановка — огонь подобрался вплотную к населенных пунктам Читинского округа. Молебны пройдут до 18 мая включительно. Домашние молитвы о ниспослании дождя можно найти на официальных ресурсах читинской епархии.

Режим ЧС на всей территории Забайкальского края действует с 7 апреля. По данным федеральной «Авиалесохраны», с 7 апреля по 12 мая потушено более 330 лесных пожаров. На 13 мая площадь возгораний составила 518 тысяч гектаров.

Еще по теме
Папой римским стал американский кардинал
Конклав избрал нового папу римского
Белым дым над Ватиканом: как выбирают папу римского
Папу римского похоронили в храме. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Религия #Стихии #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина готова к 30‑дневному перемирию с понедельника
Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум
Кремль обозначил условие заключения 30‑дневнего перемирия с Украиной
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
54
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
30
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
29
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
26
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине
23
Украина готова к 30‑дневному перемирию с понедельника