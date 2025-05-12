Русская кухня получит государственный стандарт

Минпромторг России сформирует рабочую группу по разработке стандарта русской кухни, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов.

«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — цитирует чиновника ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время на государственном уровне отсутствует подробное описание термина, который означает «русская кухня». При этом он является неотъемлемой частью культурного наследия.

«Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики», — отметил Чекушов.