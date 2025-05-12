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Рекордную георгиевскую ленту сшили в Приангарье. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Чунского муниципального округа Иркутской области в День Победы установили рекорд России, сделав георгиевскую ленту длиной почти в два километра, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

«День Великой Победы — отличный повод для рекорда. По крайней мере, такие мысли созрели у жителей Чунского муниципального округа. Итог вы видите сами. Только представьте — георгиевская лента длиной почти два километра. И это — рекорд России. Выглядит, конечно, грандиозно», — написал Кобзев.

По словам губернатора, полотнище сшили местные швеи. Ленту несли около 3 тысяч человек.

«Разумеется, это был не рекорд ради рекорда. Главная задача — сделать так, чтобы как можно больше людей смогли вместе прикоснуться к символу Великой Победы», — добавил Кобзев.

Что означают цвета на георгиевской ленте

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Жизнь #Общество #Иркутск
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