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Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла в 99 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизионный режиссер Карелия Кислова
Фото: © кадр из сюжета программы «Время» на Первом канале

Режиссер советского и российского телевидения, экс-режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.

«Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы «Время» Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — написала Левиева в телеграм-канале.

Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. Она училась в студии новосибирского театра «Красный факел», после чего поступила в ГИТИС.

В 1961 году Кислова начала карьеру на телевидении в Новосибирске, где работала ассистентом режиссера. В том же году она перебралась в Москву, получив должность в Молодежной редакции на Центральном телевидении (ЦТ).

В Главной редакции информации ЦТ Кислова начала работать в 1974 году. Спустя три года она получила повышение и стала главным режиссером этой редакции.

Кислова руководила съемками Олимпийских игр 1980 года, парадов на Красной площади, а также первого телемоста между СССР и США. С 1975 года фактически была личным режиссером Леонида Брежнева, который называл ее «наша Мисс Телевидение».

С 1977 по 2006 год она была главным режиссером программы «Время». Затем она заняла должность режиссера-консультанта, став одним из самых старых работников Первого канала.

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mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...