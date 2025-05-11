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Ученые рассказали о плюсах утреннего секса

Источник:
Men’s Health
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Более половины (53%) мужчин признались, что секс по утрам делает их более продуктивными в течение дня, женщины отмечают схожий эффект, пусть и немного реже, приводит журнал Men’s Health результаты опросов.

«Секс обеспечивает выброс эндорфинов, а эндорфины — это гормоны хорошего самочувствия, которые создают ощущение расслабления и предотвращают беспокойство и депрессию», — пояснила доктор медицины Мария Софокл

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Утренний секс — это способ начать день с «упражнения», которое не только поднимает настроение, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Он поможет начать утреннюю рутину», — отметила сексолог Марла Рене Стюарт.

Секс высвобождает окситоцин, еще один гормон, снимающий стресс, который укрепляет эмоциональную связь в паре. Софокл рассказала, что многие из ее пациентов сообщают, что утренний секс «дает реальное чувство близости с партнером».

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Жизнь #Здоровье
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