Врач перечислила правила приготовления полезного шашлыка

Жарка шашлыка стал неотъемлемая традицией майских праздников, мясо можно приготовить не только вкусно, но и полезно, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова

По возможности надо избегать поджаристой корочки, которая содержит много конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение, посоветовала Павлова в своем телеграм-канале.

Нужно использовать маринад, снижающий производство КПГ: лимонный или любой другой цитрусовый сок, добавила она. Снижают КПГ и многие приправы: шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица, куркума, отметила врач.

По ее словам, нужно выбирать и полезный гарнир. Подойдет капустный салат без майонеза, с лимонным соком и капелькой масла. Идеальна брокколи, добавила Павлова.

Она также дала несколько общих рекомендаций: