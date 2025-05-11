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Врач перечислила правила приготовления полезного шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
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Жарка шашлыка стал неотъемлемая традицией майских праздников, мясо можно приготовить не только вкусно, но и полезно, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова

По возможности надо избегать поджаристой корочки, которая содержит много конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение, посоветовала Павлова в своем телеграм-канале.

Нужно использовать маринад, снижающий производство КПГ: лимонный или любой другой цитрусовый сок, добавила она. Снижают КПГ и многие приправы: шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица, куркума, отметила врач.

По ее словам, нужно выбирать и полезный гарнир. Подойдет капустный салат без майонеза, с лимонным соком и капелькой масла. Идеальна брокколи, добавила Павлова.

Она также дала несколько общих рекомендаций:

  • выбирать нежирное мясо
  • не готовить над сильным жаром
  • не есть недожаренное и пережаренное
  • больше зелени
  • не переедать и не злоупотреблять алкоголем.
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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам