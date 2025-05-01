Россиян предупредили о проблемах с поставками Lay's

Компания PepsiCo предупредила российские торговые сети о возможных перебоях в поставках популярных у россиян чипсов Lay's, сообщили участники рынка.

Компания предупредила торговые сети о том, что с мая по июль 2025 года не может гарантировать стабильные поставки чипсов Lay's, Cheetos и сухариков «Хрустим», рассказали РБК источники.

В PepsiCo объяснили данную ситуацию перебоями в поставках упаковочных материалов. Компания еще в марте рекомендовала торговым сетям сформировать запасы чипсов и сухариков .

В марте 2022 года пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории РФ. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.