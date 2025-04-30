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Раскрыта дата выхода документального фильма о Путине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Телеканал «Россия 1» покажет 4 мая документальный фильм про президента России Владимира Путина, следует из программы передач.

«Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера», — говорится в программе телеканала. Фильм выйдет в 21.00 по московскому времени.

Ранее выход документального фильма о Путине в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание» анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной», — уточнил он.

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Культгид #Мир ТВ #Россия
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