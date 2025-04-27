Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал РИА Новости Мирошник.

По его словам, люди указывают на места захоронений погибших. Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти, и выявление виновных, которые в это время находились в Судже, пояснил посол.

В марте Следственный комитет России заявил, что с 2022 года как минимум 167 мирных жителей Курской области погибли от действий киевского режима, 500 человек получили ранения. По фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.