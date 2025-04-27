Определился победитель первой в мире гонки сперматозоидов

Первая в мире гонка сперматозоидов состоялась в США, на сайте мероприятия была доступна прямая трансляция.

Для гонки Sperm Racing создали специальную 20-сантиметровую трассу, имитирующую репродуктивную систему и условия, в которых сперматозоиды движутся к яйцеклетке. В одном «забеге» могли поучаствовать два образца биологического материала.

Чтобы стимулировать клетки и заставить их двигаться в нужном направлении, использовали слабый электрический ток. В итоге победил 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер. В качестве приза он получил 10 тысяч долларов.

Организаторы гонки сперматозоидов отметили, что при помощи необычного состязания они рассчитывали привлечь внимание общества к снижению репродуктивной функции у мужчин.