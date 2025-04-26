Умерла актриса озвучки из «Спокойной ночи, малыши!»

Умерла Светлана Харлап, советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дублирования, сообщила пресс-служба Российского государственного академического молодежного театра.

Харлап родилась 17 декабря 1940 года в Москве. За годы своей работы актриса сыграла более 60 театральных ролей, в том числе миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера», Славу в «Судьбе барабанщика», Павлика в «Белеет парус одинокий», Марию в «Еремино счастье».

Актриса также озвучивала кинофильмы и мультфильмы. Например, ее голосом говорит кот Матроскин в мультфильме «Дядя Федор, пес и кот», а также Конек-горбунок в одноименном советском мультфильме.

Также она принимала участие в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Харлап в разные периоды времени озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу.