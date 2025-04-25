РПЦ предложила создать детский интернет

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила создать детский интернет.

Создать детский интернет необходимо в рамках осуществления безопасности несовершеннолетних в сети, уточнил руководитель отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии Игорь Иванишко, передает РИА Новости.

«По сути, это создание детского интернета, где есть своя поисковая система, видеохостинг, образовательные сайты, социальные сети с ограничением доступа взрослых к этому детскому интернету», — отметил он.

Создании такой цифровой экосистемы позволила бы сократить значительное количество преступлений, связанных с педофилией, подчеркнул представитель РПЦ. По его словам, предложение сформулировано и уже направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.