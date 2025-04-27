Создан растительный аналог морепродуктов

Международная команда ученых разработала растительный аналог жареных кальмаров, который не только повторяет вкус, но и текстуры настоящих морепродуктов.

Ранее ученые презентовали веганские кольца «кальмаров», приготовленные в аэрогриле из пасты на основе протеина маша и микроводорослей. Но продукт «не дотянул» до настоящих кальмаров по текстуре. Исследователи усовершенствовала рецепт и технологию изготовления.

Итоговый вариант рецепта состоял из протеина маша, порошка микроводорослей, геллана (загустителя) и канолового масла. Полученная паста печаталась пищевым 3D-принтером в форме колец диаметром 4,5 сантиметра. Затем кольца замораживали, обваливали в кляре и обжаривали во фритюре — как это обычно делают с настоящими кальмарами, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в ACS Food Science & Technology.

Результаты лабораторных тестов показали, что образец с 1,5% геллана, 2% масла и 10% микроводорослей был наиболее близок к оригиналу по параметрам упругости, твердости и связности. Микроскопия выявила наличие небольших пустот, придающих продукту мягкость и структуру, как у настоящих морепродуктов.

Помимо текстуры, аналог превзошел кальмаров и по питательным свойствам: он содержал до 19% белка, в то время как у настоящих кальмаров этот показатель составляет около 14%.