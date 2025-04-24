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Российские ученые займутся выращиванием земляники в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские ученые передали семена ремонтантной земляники для отправки на Международную космическую станцию, сообщила ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук.

После возвращения с орбиты исследователи планируют проверить их на всхожесть, пишет ТАСС. Планируется, что семена отправятся в космос до конца этой весны. Сколько они пробудут на орбите пока неизвестно.

Ремонтантная земляника дает несколько урожаев за сезон. Растения таких сортов закладывают цветочные почки, из которых на протяжении всего теплого периода вырастают ягоды.

По возвращении из космоса ученые исследуют всхожесть семян и сравнят их с теми, что остались на Земле. Исследователи намерены выяснить, изменится ли иммунитет земляники, побывавшей в космосе.

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Наука #Космос #Новосибирск
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