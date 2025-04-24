Глава ВТБ дал неутешительный прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка Банка России будет оставаться достаточно высокой на протяжении последующих двух лет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно — скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой», — цитирует ТАСС Костина.

Комментируя предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 25 апреля, Костин отметил, что ожидает сохранения ее уровня.

«Я думаю, что она сохранится, но последнее слово всегда за Центральным банком. Пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться», — заявил глава ВТБ, указав, что инфляция снижается, но не так быстро, как предполагал Банк России.