Полностью импортозамещенный SJ‑100 впервые поднялся в небо

Полностью импортозамещенный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета "Суперджет"», — цитирует пресс-служба генерального директора ОАК (входит в «Ростех») Вадима Бадеху.

По словам первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, программа импортозамещения SJ-100 «вышла на финишную прямую». В лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатели.

В ходе первого полета выполнен взлет и набор высоты 3 тысячи метров на взлетном режиме двигателей. В небе осуществлена проверка работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной для этого полета.

Кроме того, проверена газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете выполнена уборка и выпуск шасси.

В целях ускорения программы сертификации в летных испытаниях принимают участие три самолета. Поднявшийся в воздух самолет с заводским номером 97003 — полностью российский. На первом опытном образце еще стояли франко-российские двигатели SaM146, у второго были отечественными двигателями ПД-8, но часть систем импортного производства.

Сертификационные испытания планируют закончить до конца текущего года, чтобы с 2026 года начать поставки SJ-100 в авиакомпании.