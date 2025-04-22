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Весенний обмен техники станет доступен в «Мире танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики «Мира танков» запустят trade-in, на котором можно будет обменять или приобрести мощную технику, сообщается в официальном блоге игры.

Акция станет доступна 23 апреля и продлится до 29-го числа. С ее помощью можно обновить свою коллекцию. Игрокам для покупки будут доступны следующие танки: E 75 TS, AMBT, TL-1 LPC, Type 63, Jagdtiger Prototype и T95E2.

Обновлен список танков, которые можно сдать в обмен на новую технику. Список основных танков, которые можно обменять: Skoda T 56, BZ-176, Bat.-Chatillon Bourrasque, Panhard EBR 75 (FL 10).

Обменять технику можно «один к одному» — в этом случае сдаваемый танк обменивается на одноуровневый новый танк без доплаты. Также доступна сдача танка за 50% и 70% своей стоимости, для получения новой машины в этом случае потребуется доплата.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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