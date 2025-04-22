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Умер скульптор Зураб Церетели

Источник:
Sibnet.ru
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Зураб Церетели
Фото: Valerij Ledenev / CC BY-SA 2.0

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — рассказал господин Шагулашвили «Интерфаксу», не приведя подробностей.

Он добавил, что решение о прощании и похоронах примут позднее.

Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 1964 году обучался во Франции, где общался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Церетели создал более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.

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Жизнь #О людях #Искусство
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.