Умер скульптор Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — рассказал господин Шагулашвили «Интерфаксу», не приведя подробностей.

Он добавил, что решение о прощании и похоронах примут позднее.

Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 1964 году обучался во Франции, где общался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Церетели создал более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.