Белый дом заявил о лабораторном происхождении COVID-19

Белый дом опубликовал на своем официальном сайте доклад об «истинном происхождении» коронавируса. Американские власти уверены, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение.

В поддержку своей версии власти США привели пять основных аргументов. Так, в докладе отмечается, что вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе.

Также указывается, что все случаи заражения COVID-19 произошли от одного контакта, в то время как предыдущие пандемии начинались после нескольких эпизодов попадания вируса в организм человека.

Авторы отмечают, что в Ухане расположена лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по изменению генов. Именно из этого города началось распространение вируса.

В докладе также подчеркивается, что исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, по симптом схожим с COVID-19, осенью 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии.

Кроме этого, в качестве аргумента отмечается, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, они бы уже появились, однако механизм природного возникновения SARS-CoV-2 так и не был описан учеными.