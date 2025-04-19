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Белый дом заявил о лабораторном происхождении COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом опубликовал на своем официальном сайте доклад об «истинном происхождении» коронавируса. Американские власти уверены, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение.

В поддержку своей версии власти США привели пять основных аргументов. Так, в докладе отмечается, что вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе.

Также указывается, что все случаи заражения COVID-19 произошли от одного контакта, в то время как предыдущие пандемии начинались после нескольких эпизодов попадания вируса в организм человека.

Авторы отмечают, что в Ухане расположена лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по изменению генов. Именно из этого города началось распространение вируса.

В докладе также подчеркивается, что исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, по симптом схожим с COVID-19, осенью 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии.

Кроме этого, в качестве аргумента отмечается, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, они бы уже появились, однако механизм природного возникновения SARS-CoV-2 так и не был описан учеными.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!