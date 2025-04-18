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Найден аналог планеты из «Звездных войн». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Европейские астрономы обнаружили уникальную звездную систему в созвездии Весов, которая напоминает Татуин из фантастический саги «Звездные войны», сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

В системе 2M1510 находятся два коричневых карлика — объекта, массивнее планет, но недостаточно крупных, чтобы стать полноценными звездами. Их масса примерно в 30 раз меньше солнечной.

Система 2M1510
Система 2M1510
Фото: © ESO

Уникальность системы заключается в наличии экзопланеты, орбита которой наклонена под углом 90 градусов к плоскости вращения коричневых карликов. Это первый известный случай подобной «перпендикулярной» орбиты в системе с двумя звездами.

Ученые называют «татуинами» особые экзопланеты, которые вращаются вокруг двух или более звезд. Их редкость связана с тем, что формированию подобных планет мешают гравитационные взаимодействия между светилами в двойных системах.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)