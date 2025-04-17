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Путин поставил задачи для полета на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин в МГТУ имени Баумана
Фото: © пресс-служба Кремля/МИА «Россия сегодня»

Россия имеет планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса, но для этого нужно решить три задачи, заявил президент России Владимир Путин.

«Первое, что нужно решить, — это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, потому что разный объем и степень, мощность излучения», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

Вторая задача, по словам президента, — это вопрос с новыми способами передачи информации. «Это очень важно», — отметил президент России.

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«Третье — это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу. Но в целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать», — подчеркнул Путин.

«Роскосмосе» считает возможным полета на Марс в ближайшие 50 лет. Для освоения дальнего космоса планируется применять ядерный буксир «Зевс», который сейчас разрабатывается в России.

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Наука #Космос #Мир
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