Путин поставил задачи для полета на Марс

Россия имеет планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса, но для этого нужно решить три задачи, заявил президент России Владимир Путин.

«Первое, что нужно решить, — это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, потому что разный объем и степень, мощность излучения», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

Вторая задача, по словам президента, — это вопрос с новыми способами передачи информации. «Это очень важно», — отметил президент России.

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«Третье — это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу. Но в целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать», — подчеркнул Путин.

«Роскосмосе» считает возможным полета на Марс в ближайшие 50 лет. Для освоения дальнего космоса планируется применять ядерный буксир «Зевс», который сейчас разрабатывается в России.