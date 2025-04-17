Путин поставил задачи для полета на Марс

Россия имеет планы по исследованию Луны, Марса и дальнего
космоса, но для этого нужно решить три задачи, заявил президент России Владимир
Путин.
«Первое, что нужно решить, — это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, потому что разный объем и степень, мощность излучения», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Вторая задача, по словам президента, — это вопрос с новыми
способами передачи информации. «Это очень важно», — отметил президент России.
«Третье — это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том
числе те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу. Но
в целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все
больше и больше сторонников собирать», — подчеркнул Путин.
«Роскосмосе» считает возможным полета на Марс в ближайшие 50
лет. Для освоения дальнего космоса планируется применять ядерный буксир «Зевс»,
который сейчас разрабатывается в России.