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Живой гигантский кальмар впервые попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых впервые в истории засняла живого гигантского кальмара в его естественной среде обитания, видео опубликовано на сайте Океанического института Шмидта в США.

Уникальные кадры сделали в антарктических водах на глубине около 600 метров с помощью дистанционно управляемый аппарат SuBastian, запущенного с исследовательского судна Falkor, отмечается в сообщении.

Гигантские кальмары обитают на глубинах до двух километров. Их глаза достигают 27 сантиметров в диаметре, что является рекордом в животном мире. Также эти животные имеют вращающиеся крючки на щупальцах, с помощью которых они захватывают добычу.

Попавшая на видео особь гигантского кальмара оказалась очень юной — ее длина составила всего около 30 сантиметров. При этом взрослые особи достигают семи метров в длину и весят до 500 килограммов.

Гигантские кальмары крайне редко попадаются на глаза ученым, так как обитают в антарктических водах на большой глубине. Ранее их снимали на видео только мертвыми — в основном выброшенными на берег.

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Жизнь #Звери #Природа #Видеоновости
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