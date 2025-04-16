Живой гигантский кальмар впервые попал на видео

Международная группа ученых впервые в истории засняла живого гигантского кальмара в его естественной среде обитания, видео опубликовано на сайте Океанического института Шмидта в США.

Уникальные кадры сделали в антарктических водах на глубине около 600 метров с помощью дистанционно управляемый аппарат SuBastian, запущенного с исследовательского судна Falkor, отмечается в сообщении.

Гигантские кальмары обитают на глубинах до двух километров. Их глаза достигают 27 сантиметров в диаметре, что является рекордом в животном мире. Также эти животные имеют вращающиеся крючки на щупальцах, с помощью которых они захватывают добычу.

Попавшая на видео особь гигантского кальмара оказалась очень юной — ее длина составила всего около 30 сантиметров. При этом взрослые особи достигают семи метров в длину и весят до 500 килограммов.

Гигантские кальмары крайне редко попадаются на глаза ученым, так как обитают в антарктических водах на большой глубине. Ранее их снимали на видео только мертвыми — в основном выброшенными на берег.