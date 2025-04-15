Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине

Немецкие Танки Leopard-2 производства ФРГ показали себя небоеспособными в зоне конфликта на Украине, говорится в протоколе доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве.

Танки Leopard 2 оказались уязвимы к ударам беспилотников, а их починка на поле боя из-за сложности конструкции — проблематичной. Поэтому подбитые машины пришлось отправлять для восстановления на запад Украины или даже в Польшу.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на этот же протокол сообщила, что большинство боевых систем, переданных Германией Украине, оказались слабо пригодны для боевых действий высокой интенсивности. Речь, в частности, идет о САУ Panzerhaubitze 2000 и ЗРК IRIS-T.

Едва ли какая германская крупная военная техника полностью годится для ведения боевых действий, сказано в протоколе заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.