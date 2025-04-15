США пригрозили Китаю разрывом торговых связей

Политика Вашингтона не направлена на разрыв экономических связей с Китаем, но это может произойти, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Это не обязательно должно случиться. Но это может произойти», — сказал Бессент Bloomberg TV, отвечая на вопрос о возможно разрыве торговых отношений Вашингтона и Пекина.

По его словам, в какой-то момент должна быть достигнута «крупная договоренность». «Пошлины в отношении Китая велики, это не шутка. Думаю, никто не считает, что они надолго, и хочет, чтобы они остались», — отметил глава Минфина США.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная за недостаточную борьбу с синтетическими наркотиками.