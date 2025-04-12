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Игрокам «Мира танков» раздадут бонусы в честь Дня космонавтики

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики «Мира танков» ввели бонусы и специальные боевые задачи, приуроченные к Дню Космонавтики. Они будут доступны до 14 апреля, сообщается в телеграм-канале игры.

Для активации бонусов необходимо ввести праздничный промокод «COSMOSDAY25MT». Среди наград — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «В космос!», два личных резерва +50% к опыту за бой на час и два личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на час.

Среди бонусных задач игрокам предлагается за бой заработать 500 единиц «чистого» опыта, за любое количество боев пять раз попасть в топ-10 по урону в своей команде, за любое количество боев уничтожить десять танков противника и нанести 15 тысяч единиц урона.

Активировать праздничный промокод можно на сайте «Мира танков» по данной ссылке.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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