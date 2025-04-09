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Найден самый простой способ заварить идеальный кофе

Источник:
Physics of Fluids
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Секрет идеального кофе кроется не в количестве зерен, а в правильной высоте, с которой льется горячая воду, выяснила команда ученых из Пенсильванского университета. Исследование опубликовано журналом Physics of Fluids.

Исследователи обнаружили, что высота заливки критически важна для процесса экстракции. Когда вода падает с оптимальной высоты, она создает особый лавинообразный эффект в кофейной гуще.

Падение с высоты дает водному потоку энергию, при контакте с кофейной гущей полученный импульс заставляет частицы кофе активно двигаться и перемешиваться. В результате жидкость лучше контактирует с кофе, из него извлекается больше вкусовых компонентов.

При этом важно соблюдать баланс — если высота превысит 50 сантиметров, то струя воды разбивается на капли и теряет свою эффективность. Таким образом, чтобы получить максимально насыщенный вкус, воду нужно лить с высоты около 50 сантиметров.

Описанный исследователями метод также позволяет экономить кофейные зерна. Тестирование подтвердило, что при правильной технике заливки можно использовать на 10% меньше кофе без потери вкусовой насыщенности.

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Наука #Наука #Еда
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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...