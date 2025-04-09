Найден самый простой способ заварить идеальный кофе

Секрет идеального кофе кроется не в количестве зерен, а в правильной высоте, с которой льется горячая воду, выяснила команда ученых из Пенсильванского университета. Исследование опубликовано журналом Physics of Fluids.

Исследователи обнаружили, что высота заливки критически важна для процесса экстракции. Когда вода падает с оптимальной высоты, она создает особый лавинообразный эффект в кофейной гуще.

Падение с высоты дает водному потоку энергию, при контакте с кофейной гущей полученный импульс заставляет частицы кофе активно двигаться и перемешиваться. В результате жидкость лучше контактирует с кофе, из него извлекается больше вкусовых компонентов.

При этом важно соблюдать баланс — если высота превысит 50 сантиметров, то струя воды разбивается на капли и теряет свою эффективность. Таким образом, чтобы получить максимально насыщенный вкус, воду нужно лить с высоты около 50 сантиметров.

Описанный исследователями метод также позволяет экономить кофейные зерна. Тестирование подтвердило, что при правильной технике заливки можно использовать на 10% меньше кофе без потери вкусовой насыщенности.