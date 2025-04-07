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Искусственный интеллект вычислил телефонных мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники МВД и ФСБ с помощью искусственного интеллекта пресекли деятельность телефонных мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в официальном телеграм-канале ведомства.

«Сотрудники МВД России широко применяют обработку больших массивов данных с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет вычислять расположение сетей, которые используют злоумышленники, а также собирать интересующие следователей и оперативников данные об их деятельности», — отметила Волк.

Для обнаружения сети правоохранители с помощью ИИ проанализировали большие массивы данных и вычислили инфраструктуру мошенников. В результате операции было выявлено 28 SIM-боксов и два SIM-банка в пяти регионах.

Было установлено 7 тысяч номеров, связанных с мошенническими схемами. Задержаны 15 организаторов узлов связи и изъято оборудование, тысячи SIM-карт и документы, отмечается в сообщении.

Операция прошла в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Чувашии, Башкортостане и Ставропольском крае. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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