НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кошка с уникальным шахматным окрасом стала звездой Сети. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
112 0

Кошка Куин Домино (Queen Domiino) с уникальным двухцветным окрасом, напоминающим клетки на шахматной доске, вызвала ажиотаж в интернете.

Британская короткошерстная Куин живет с хозяйкой Джоселин Антонио в Нидерландах, у кошечки есть аккаунты в социальных сетях.

Кошка Куин Домино (Queen Domiino)
Фото: © @queendomiino

Морда и передние лапы кошки окрашены напополам в рыжий и серый, причем между ярко выражена граница. Также у Куин гетерохромия — глаза разного цвета.

«Многие говорят мне, что ее фотографии и видео — это искусственный интеллект или фотошоп. Люди не верят, что это ее настоящий цвет, и думают, что я, должно быть, покрасила ее мех», — рассказывала Антонио Daily Mail.

Еще по теме
Умер легендарный дагестанский кот Хатико
Новый окрас шерсти обнаружили у кошек. ФОТО
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Новосибирские белые медведи единственные обрадовались снегу весной
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
59
Работа вызвала депрессию у половины россиян
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Кузбасс ввел выплаты беременным школьницам