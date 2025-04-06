Кошка с уникальным шахматным окрасом стала звездой Сети. ФОТО

Кошка Куин Домино (Queen Domiino) с уникальным двухцветным окрасом, напоминающим клетки на шахматной доске, вызвала ажиотаж в интернете.

Британская короткошерстная Куин живет с хозяйкой Джоселин Антонио в Нидерландах, у кошечки есть аккаунты в социальных сетях.

Фото: © @queendomiino

Морда и передние лапы кошки окрашены напополам в рыжий и серый, причем между ярко выражена граница. Также у Куин гетерохромия — глаза разного цвета.

«Многие говорят мне, что ее фотографии и видео — это искусственный интеллект или фотошоп. Люди не верят, что это ее настоящий цвет, и думают, что я, должно быть, покрасила ее мех», — рассказывала Антонио Daily Mail.