УАЗ собрал первый серийный автомобиль на Кубе

Автомобили УАЗ стали официально выпускать на Кубе. Старт дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, он же проехал за рулем первого серийного «Патриота».

«Приемистая машина, приятно на ней ездить», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Первый «Патриот» оказался серого цвета в небогатой комплектации «Ваsе+кондиционер». Автомобили выпускают крупноузловым методом из российских машинокомплектов;

Приблизительная цена машины — 29 тысяч долларов с учетом всех налогов. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2025 года.

«У нас здесь может одновременно собираться шесть автомобилей в день. Шесть машин в день, 22 рабочих дня, (умножаем) на 12 месяцев — получается примерно 1,5 тысячи машин», — сообщил коммерческий директор компании ЭХО-Экспорт Алексей Хивинцев.

По его данным, УАЗ продавал на Кубе по 300-350 машин в год, однако с 2012 года российский производитель стал уступать более дешевым «китайцам». Объемы упали до 80-120 автомобилей в год.