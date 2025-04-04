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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ ответил на слухи об остановке производства

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ не сокращает и не останавливает производство, заявил представитель завода. Так на предприятии прокомментировали сообщения о приостановке работ и других проблемах из-за упавшего спроса.

«АвтоВАЗ скрытно сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж своих машин. Руководство подумывает о приостановке работы завода в Тольятти», — написал телеграм-канал Mash.

По данным канала, на заводе убрали дополнительные смены для работников, а в мае большинство будут отдыхать, и снизили объем производимой продукции, а также собираются снизить сотрудникам премии.

«Текущее состояние АвтоВАЗа позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса. Мы в полной мере выполняем социальные обязательства перед коллективом и ведем работу над всеми новыми проектами», — привел ответ АвтоВАЗа главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Завод, как обычно, в мае уйдет в двухнедельный отпуск, «во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования».

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