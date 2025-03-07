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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ запустил новый бренд на базе «примитивного китайца»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ запускает новый российский бренд коммерческих автомобилей SKM, сообщила пресс-служба компании. Под новой маркой скрывается китайский фургончик от Shineray.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Завод пообещал «полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса».

Автомобили SKM
Фото: © АвтоВАЗ

Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

SKM — это переименованный китайский SRM Jinhaishi образца 2021 года от компании Shineray. Семейство построено на базе Jinbei Haise X30L от другой китайской компании Brilliance Auto (производился в 2015-2018 годах). Haise X30L по шасси, в свою очередь, восходит к японским мини-фургонам 90-х годов.

«По конструкции SRM Jinhaishi даже примитивнее, чем, например, экспериментальная моноприводная Лада Надежда 2WD 24-летней давности: продольная компоновка мотора, задний привод и неразрезной мост на листовых рессорах», — отметил телеграм-канал «Автопоток».

Тема: Русские машины
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