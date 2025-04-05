Нейросеть превратила мозговые волны в слова

Калифорнийские ученые создали систему ИИ, восстанавливающую речь парализованных людей в реальном времени.
Нейропротез считывает мозговую активность, а искусственный интеллект преобразует ее в речь. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.
«Система восстанавливает естественную речь парализованных людей в реальном времени. Наш подход обеспечивает быстрое декодирование речи, как в Alexa или Siri», — пояснил соруководитель исследования Гопала Ануманчипалли.
Система совместима с разными типами нейропротезов: электродами на поверхности мозга, микроэлектродами, неинвазивными датчиками. Это увеличивает применимость технологии.
Нейропротез считывает данные из мозговой зоны, отвечающей за речь. ИИ декодирует информацию и синтезирует речь. Декодирование происходит после формирования мысли и внутреннего выбора слов человеком.