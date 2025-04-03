Астрономы НГУ первыми в России сфотографировали хвост Меркурия

Астрономы Новосибирского госуниверситета (НГУ) первыми в России сфотографировали похожий на комету натриевый хвост Меркурия, сообщила пресс-служба вуза.

Кометоподобный натриевый хвост Меркурия был открыт в 2001 году, тогда была сделана его первая фотография. На данный момент астрономы со всего мира сделали несколько десятков подобных снимков, но в России не было ни одного.

Фотография была сделана с применением специального фильтра. Это необходимо для выделения полосы спектра, в которой хвост имеет наибольшую яркость. По оценкам астрономов НГУ, на фотографии длина хвоста составляет около 150 тысяч километров.

Фото: © Егор Коняев, обсерватория «Вега» НГУ

Механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. Он называется натриевым, поскольку ярче всего виден именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров.

«Для данной планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, которая состоит из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром», — рассказал Коняев.

Из других объектов Солнечной системы, у которых есть кометоподобные хвосты, — это Луна и спутник Юпитера Ио.

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