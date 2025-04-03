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Летчики увели рухнувший в Приангарье Ту-22М3 от жилых домов

Источник:
Sibnet.ru
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Ту-22М3
Фото: Anthony Noble / GFDL 1.2

Летчики бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области вечером в среду, увели самолет от жилых домов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны. Низкий поклон профессионалам высокого класса и слова соболезнований родным и близким погибшего пилота. Семье, безусловно, будет оказана помощь», — написал Кобзев в телеграм канале.

Ту-22М3 потерпел крушение около деревни Буреть. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет.

Экипаж самолета Ту-22М3 из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Три человека остаются под наблюдением медиков. Причиной падения самолета, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Это уже второе крушение военного самолета в этом районе за год — в августе такой же самолет упал в поселке Михайловка, расположенном примерно в 20 километрах от Бурети.

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