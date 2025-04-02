Вуз из Северной Кореи захотел открыться в новосибирском Академгородке

Крупнейший вуз КНДР — Университет имени Ким Ир Сена — рассматривает возможность открыть представительство в Академгородке Новосибирска, сообщил Новосибирский государственный университет (НГУ).

Руководство НГУ, президиума СО РАН и Технопарка «активно занимается решением организационных вопросов и поиском потенциального места для размещения этого представительства», говорится в пресс-релизе.

Открытие представительства позволит «укрепить научные и образовательные связи между Северной Кореей и Россией, создать платформу для совместных исследований и обмена опытом в различных областях науки и технологии, а также привлечь внимание студентов и ученых к образовательным возможностям, которые предоставляет Новосибирск».

В январе делегация Университета имени Ким Ир Сена приезжала в Новосибирск. Стороны договорились о том, что в Северной Корее найдут школу-партнера для Физико-математической школы НГУ. На ее базе организуют подготовку северокорейских школьников для поступления в НГУ.

Университет имени Ким Ир Сена основан в 1946 году, сейчас в нем 13 факультетов (экономический, исторический, философский, иностранных языков и литературы, физический, механико-математический, химический, науки жизни, науки окружающей среды Земли, геологический, атомной энергии, физкультуры, переподготовки кадров) и несколько научных центров. В университете учились руководители страны Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.