НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вуз из Северной Кореи захотел открыться в новосибирском Академгородке

Источник:
Sibnet.ru
177 1

Крупнейший вуз КНДР — Университет имени Ким Ир Сена — рассматривает возможность открыть представительство в Академгородке Новосибирска, сообщил Новосибирский государственный университет (НГУ).

Руководство НГУ, президиума СО РАН и Технопарка «активно занимается решением организационных вопросов и поиском потенциального места для размещения этого представительства», говорится в пресс-релизе.

Открытие представительства позволит «укрепить научные и образовательные связи между Северной Кореей и Россией, создать платформу для совместных исследований и обмена опытом в различных областях науки и технологии, а также привлечь внимание студентов и ученых к образовательным возможностям, которые предоставляет Новосибирск».

В январе делегация Университета имени Ким Ир Сена приезжала в Новосибирск. Стороны договорились о том, что в Северной Корее найдут школу-партнера для Физико-математической школы НГУ. На ее базе организуют подготовку северокорейских школьников для поступления в НГУ.

Университет имени Ким Ир Сена основан в 1946 году, сейчас в нем 13 факультетов (экономический, исторический, философский, иностранных языков и литературы, физический, механико-математический, химический, науки жизни, науки окружающей среды Земли, геологический, атомной энергии, физкультуры, переподготовки кадров) и несколько научных центров. В университете учились руководители страны Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.

Еще по теме
Минпросвещения опубликовало список фильмов для школьников
Как будут работать оценки за поведение
Минцифры напомнило о полезном сервисе для родителей на «Госуслугах»
Ростелеком подготовит к «Диктанту Победы»
смотреть все
Жизнь #Образование #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Стало известно о подготовке к выдвижению Зеленского на второй срок
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
17
Началась подготовка к выдвижению Зеленского на новый срок
16
Российские силы нанесли удар по спецназу СБУ и ГУР
13
МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта